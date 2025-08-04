Нападник збірної України та італійської Роми Артем Довбик найближчим часом може залишити клуб. Головний тренер Джан П'єро Гасперіні більше не розраховує на форварда, і керівництво вирішило виставити його на трансфер.

«Ситуація, яка потребує уваги, – Довбик, як і раніше, не виправдав очікувань тренерського штабу на чолі з Гасперіні. Українець не демонструє жодних ознак зміни своєї поведінки на полі, яку часто критикував Раньєрі.

Довбика буде виставлено на трансфер, але римський клуб чекає на пропозиції від 32 млн євро, щоб відбити витрати на перехід футболіста з Жирони.

Якщо така сума буде запропонована «вовкам», перебування українського гравця в Римі закінчиться лише через рік після прибуття в італійський чемпіонат. В атаці Артема замінять Фабіо Сілва з Вулвергемптона або Нікола Крстович, який грає за Лечче», – повідомило видання Iltempo.it.