Рома, у складі якої виступає Артем Довбик, здобула впевнену перемогу над Лансом у товариському матчі 2:0. Український нападник провів другий тайм, а на 47-й хвилині був попереджений за порушення правил.

Перший м'яч римляни забили вже на 14-й хвилині відзначився Джанлука Манчіні після передачі від Заки Челіка. У другій половині зустрічі перевагу подвоїв Матіас Суле, якому асистував Куадіо Коне.

Товариський матч

Ланс ‒ Рома ‒ 0:2

Голи: Манчіні, 14, Суле, 55

Наступний контрольний поєдинок у команди заплановано на 6 серпня – суперником стане англійська Астон Вілла. А офіційний сезон для Довбика та його партнерів розпочнеться 23 серпня – на своєму полі вони приймуть Болонью у рамках першого туру Серії А.

Раніше повідомлялося, що Довбиком цікавляться Ювентус та Мілан.