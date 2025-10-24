Опубліковано оцінки українського форварда Роми Артема Довбика за матч третього туру основного етапу Ліги Європи проти Вікторії Пльзень. Зустріч завершилася поразкою італійського клубу з рахунком 1:2.

Довбик провів на полі 74 хвилини, проте результативними діями не відзначився. За даними SofaScore та WhoScored, його виступ оцінили у 6.0 та 6.5 бала відповідно.

Найкращим гравцем за версією обох ресурсів визнано аргентинця Паула Дібала, який забив один із голів Роми та отримав оцінки 9.0 та 8.4.

Після цього туру Рома розташовується на 23-й позиції в таблиці Ліги Європи, набравши три очки, тоді як Ноттінгем посідає 17-те місце з чотирма балами.