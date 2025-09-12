Італійські ЗМІ підбили підсумки виступу нападника Роми Артема Довбика під час міжнародної паузи.

Журналісти наголосили, що у двох матчах за збірну України форвард так і не зміг забити, хоча у поєдинку проти Франції мав чудовий шанс відзначитися.

«Навіть Україна не змогла розблокувати Артема: два матчі і жодного голу, лише 30 хвилин гри в останньому матчі проти Азербайджану, який він розпочав на лаві запасних. Проти Франції він провів на полі 76 хвилин, але навіть богиня удачі відвернулася від українця: на 65-й хвилині він ледь не забив гол красивим ударом головою після подачі Зінченка, але Конате відбив м'яч на лінії, не давши Артему радіти голу», — написали в Ilromanista.eu.

На клубному рівні у складі римлян Довбик провів 47 ігор, де записав на свій рахунок 17 голів та два асисти.

