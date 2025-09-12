Італійські ЗМІ — про Довбика: «Навіть Україна не змогла розблокувати Артема»
Форвард Роми не відзначився голом за збірну України
19 хвилин тому
Італійські ЗМІ підбили підсумки виступу нападника Роми Артема Довбика під час міжнародної паузи.
Журналісти наголосили, що у двох матчах за збірну України форвард так і не зміг забити, хоча у поєдинку проти Франції мав чудовий шанс відзначитися.
«Навіть Україна не змогла розблокувати Артема: два матчі і жодного голу, лише 30 хвилин гри в останньому матчі проти Азербайджану, який він розпочав на лаві запасних.
Проти Франції він провів на полі 76 хвилин, але навіть богиня удачі відвернулася від українця: на 65-й хвилині він ледь не забив гол красивим ударом головою після подачі Зінченка, але Конате відбив м'яч на лінії, не давши Артему радіти голу», — написали в Ilromanista.eu.
На клубному рівні у складі римлян Довбик провів 47 ігор, де записав на свій рахунок 17 голів та два асисти.
