Роберто Манчіні може повернутися до Туреччини. За даними порталу Sporx, керівництво Бешикташа розглядає кандидатуру італійського фахівця як основну на випадок невдачі в Лізі Європи. Клуб вже планує переговори з тренером, який у 2020 році привів збірну Італії до тріумфу на чемпіонаті Європи.

Італієць залишається без клубу з жовтня минулого року, коли він завершив роботу зі збірною Саудівської Аравії. Раніше Манчіні вже працював у Туреччині — у сезоні 2013/14 очолював стамбульський Галатасарай.

Нагадаємо, 31 липня Шахтар і Бешикташ зіграють матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги Європи. У першій зустрічі турецький клуб переміг 4:2. Цей результат викликав невдоволення у керівництві клубу, яке не виключає можливого звільнення Уле Гуннара Сульшера у разі повторної невдачі.