Пресконференція головного тренера Шахтаря Арди Турана перед другим поєдинком другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи з Бешикташем:

– У Бешикташа, порівняно з першим матчем, не буде Фернандеша, якого продали в інший клуб. Чи є якісь проблеми у Шахтаря зі складом?

– Насамперед Жедсон Фернандеш – важливий футболіст. Я знаю це, бо ми грали разом у Галатасараї. Щодо складу на завтрашній матч, то в нас є лише одна втрата – Криськів, він травмований. Ми хочемо, щоб він якнайшвидше повернувся, адже це чудовий півзахисник, який буде дуже важливим у наших майбутніх планах як шістка. Звісно, разом із Марлоном Гомесом і Очеретьком вони відіграватимуть важливу роль у майбутньому. Окрім цього, у команді все добре. Лише Марлон Сантос мав незначне ушкодження, але ми будемо готові – уся команда буде на 100 відсотків готова до завтрашньої гри.

Матч-відповідь Шахтар – Бешикташ відбудеться 31 липня 2025 року о 21:00 за київським часом на стадіоні імені Генрика Реймана в Кракові (Польща).