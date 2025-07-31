Пресконференція головного тренера Шахтаря Арди Турана перед відповідним поєдинком другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи з Бешикташем:

– Бачимо, що за короткий час ви зробили дуже хорошу, компактну команду. Ви зуміли це здійснити в дуже стислі строки. Як вам це вдалося?

– У Шахтаря це закладено в культурі – домінування та контроль м’яча. Звісно, гравці здатні швидко реагувати у короткий проміжок часу, але для автоматизму і злагодженості потрібна велика кількість повторень. Якщо чесно, ми зі своїм тренерським штабом очікуємо певного спаду в нашій грі, але готові до цього. Відповідатимемо фізично, шукатимемо інші ігрові плани, щоб це компенсувати. Дуже важливо, що ми вже на такому рівні. Але, щоб вийти на найвищий рівень і щоб система запрацювала та стабілізувалась, короткого часу, звісно, недостатньо. Ми втрачали шанси та припускалися помилок у фазі переходу, але загалом я задоволений грою та контролем м’яча. Так, добре, що ми здобуваємо такі результати вже на цьому етапі, але для автоматизму й механізму потрібно більше. Я вважаю, що ми повністю на правильному шляху. За ці сорок днів роботи я хочу подякувати всім своїм футболістам, адже ми постійно жили в готелі через обставини. І це не так уже й просто. Я вдячний їм за роботу і концентрацію. Це дуже важливо, і я вважаю, що це був добрий крок для нас.

Матч-відповідь Шахтар – Бешикташ відбудеться 31 липня 2025 року о 21:00 за київським часом на стадіоні імені Генрика Реймана в Кракові (Польща).