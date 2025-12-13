Італійський фахівець Массімо Боннані висловив думку, що Ромі варто попрощатися з Артемом Довбиком і зберегти у складі Евана Фергюсона, оскільки стиль Гасперіні більше підходить ірландському форварду.

«Я б залишив його і позбувся Довбика. Якщо доведеться віддати одного, щоб взяти іншого, я б спробував залишити Фергюсона. Він мені подобається Він прийшов в інше середовище, і я думав, що у нього буде менше труднощів. Футбол, якого вимагає Гасперіні, схожий на англійський, і я думав, що він швидше освоїться», - зізнався Боннані для Тuttomercatoweb.com.

Після 14 турів команда під керівництвом Джан П'єро Гасперіні набрала 27 очок і посідає четверте місце в турнірній таблиці Серії А, відстаючи від Мілана, що лідирує, на чотири пункти.

У сезоні 2025/26 Довбик провів за Рому 14 матчів у всіх офіційних турнірах, забивши два голи та оформивши дві результативні передачі.

