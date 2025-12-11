Колишній нападник збірної Італії Лука Тоні висловив свою думку про гру форварда Роми Артема Довбика.

«Він справив гарне враження на Де Россі і на мене теж. Це центрфорвард із сильною фізичною підготовкою, але, як відомо, якщо не забиваєш – це завжди проблема.

До того ж футболка Роми має свою вагу: за кордоном на гравців чинять набагато менший тиск, тому важливо, щоб футболіст до цього звик», – зазначив Тоні для Ill Messaggero.