Ексфорвард збірної Італії — про Довбика: «Він справив гарне враження»
Лука Тоні поділився враженнями про українського нападника
20 хвилин тому
Артем Довбик/фото: Рома
Колишній нападник збірної Італії Лука Тоні висловив свою думку про гру форварда Роми Артема Довбика.
«Він справив гарне враження на Де Россі і на мене теж. Це центрфорвард із сильною фізичною підготовкою, але, як відомо, якщо не забиваєш – це завжди проблема.
До того ж футболка Роми має свою вагу: за кордоном на гравців чинять набагато менший тиск, тому важливо, щоб футболіст до цього звик», – зазначив Тоні для Ill Messaggero.
У поточному сезоні українець провів 14 матчів за клуб, у яких відзначився двома забитими м'ячами та двома результативними передачами.
