32-річний аргентинський нападник Пауло Дібала, навколо якого останнім часом активно ширилися розмови про можливий перехід до чемпіонату Аргентини, дав зрозуміти римському клубу, що не має наміру залишати Столицю. Як повідомляє La Repubblica, футболіст здивований новинами, які приписували йому інтерес до повернення на батьківщину, і підтвердив керівництву бажання продовжити виступи за Рому.

Спортивний директор Роми Фредерік Массара поки не визначився з остаточним рішенням. З одного боку, він прагне омолодити склад і знизити середній вік команди. З іншого — Дібалу все ще розглядають як важливу частину проєкту, який здатен приносити результат уже зараз.

Контракт аргентинського форварда діє до літа 2026 року, проте умови угоди можуть стати каменем спотикання. Щоб залишитися в команді, Дібалі доведеться погодитися на суттєве зменшення зарплати, яка наразі становить 8,5 мільйона євро на рік.

Рішення Массари очікується в найближчий період, а сам футболіст, за інформацією джерела, залишається прихильним до клубу і готовий піти на компроміс заради продовження співпраці.

Також стало відомо, що форвард Роми Артем Довбик відновив тренування з командою.