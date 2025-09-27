Італійський журналіст Лоренцо Пес розкритикував українського нападника Артема Довбика, наголосивши, що за нинішнього рівня гри він навряд чи зможе закріпитися в основному складі Роми.

На думку експерта, новачок римлян Еван Фергюсон також поки що не виправдав покладених на нього очікувань, а на Довбика розраховувати в атаці команди не варто.

«Довбика немає на полі, він не бореться, він не тримає м'яч, він не робить правильних рухів... це справді складно. Це був великий шанс для нього, але, на жаль, поки він був на полі, він нічого не зробив Довбик – дуже серйозна проблема, а Фергюсон не гравець штрафного майданчика. Коли команда набере більше сил, ми побачимо, наскільки ефективним буде ірландець на останніх 16 метрах. Зараз Фергюсон – наш єдиний центральний нападник, тому що ми не можемо розглядати Довбика, і це жахливо», – передає слова журналіста Giallorossi.net.

Цього сезону український форвард взяв участь у чотирьох матчах у всіх турнірах, але результативними діями так і не відзначився. За даними Transfermarkt, ринкова вартість Довбика оцінюється приблизно 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що англійський клуб готує 35 мільйонів євро за Довбика.