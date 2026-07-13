Колишній голкіпер київського Динамо та житомирського Полісся Денис Бойко повідомив. що мав варіант поновлення професійної кар'єри.

Я дуже швидко змінюю свої напрямки. Скажу так: я ніколи не розлюблю футбол. Ось так, напевно, буде правильно. Мені ближче зараз уся ця медійна історія.

Мені зателефонував Женя Коноплянка, ми з ним довго грали разом у збірній і в Дніпрі – запропонував бути частиною цієї команди. Але я всім відповідав і йому, в тому числі, відповів: «Я можу бути як медійне обличчя, але грати не буду».

Чесно скажу, за роки професійної кар’єри я віддав себе повністю. В мене такий характер, що я не можу щось робити там на 95 відсотків – роблю все на 100 відсотків. Якщо я виходжу на футбольне поле, я віддаюся повністю.

І так проходила вся моя кар’єра. Я віддався на всі 100 у своїй кар’єрі, я був повністю вижатий, виснажений. Я вирішив завершити свою професійну кар’єру, хоча міг дійсно ще грати. В мене були доволі хороші пропозиції – і не тільки з України, а й з-за кордону.

Але я прийняв рішення завершити свою кар’єру, тому що знав, чим я буду займатись далі і як буду розвиватися далі. Після цього вже 2-3 роки, напевно, мене запрошують і в медійний футбол, і до ветеранських команд.

Я вам привідкрию трошки завісу. Такий маленький секретик: у мене була можливість зараз навіть поновити професійну кар’єру. Була пропозиція, але поки я ще не готовий до цього більше ментально, напевно. Але це було прикольно. З України пропозиція прийшла? Так, – повідомив Бойко в ефірі «Champion Radio».