Кабаєв: «З Луческу в мене не було діалогу»
Футболіст пригадав роботу з легендарним тренером
Вінгер київського Динамо Владислав Кабаєв висловився щодо роботи під керівництвом Мірчі Луческу у складі біло-синіх.
«З Луческу в мене не було діалогу і все. Він казав там: «Кабаєв, ти не можеш, ти це не роби». Я до такого не звик. Я така людина, що дуже близько все до серця сприймає.
Те, що він від мене вимагав... Вибачте, але я не Кварацхелія. Я розумів, що мені це буде тяжко зробити. Я грав у Зорі як вільний художник – на позиції нападника/десятки, а тут приходжу, мені кажуть: «Ти граєш лівого вінгера, тільки отак і все», – сказав Кабаєв для ютуб-каналу Дениса Бойка.
Наразі Динамо посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши сім очок за чотири зіграних тури.
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