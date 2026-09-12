Вінгер київського Динамо Владислав Кабаєв висловився щодо роботи під керівництвом Мірчі Луческу у складі біло-синіх.

«З Луческу в мене не було діалогу і все. Він казав там: «Кабаєв, ти не можеш, ти це не роби». Я до такого не звик. Я така людина, що дуже близько все до серця сприймає.

Те, що він від мене вимагав... Вибачте, але я не Кварацхелія. Я розумів, що мені це буде тяжко зробити. Я грав у Зорі як вільний художник – на позиції нападника/десятки, а тут приходжу, мені кажуть: «Ти граєш лівого вінгера, тільки отак і все», – сказав Кабаєв для ютуб-каналу Дениса Бойка.