Михайло Цирук

З пʼятниці по понеділок відбулися поєдинки третього туру УПЛ, у більшості матчів якого голи забивали обидві команди, зі 100% показником набраних очок залишилася тільки одна команда, а ще три колективи знову не зуміли здобути свої перші бали в сезоні.

Динамо та Шахтар записали до свого активу чергові легкі перемоги, новачок елітного дивізіону розгромив віцечемпіона, а Полісся Руслана Ротаня зазнало другої поразки поспіль. Пропонуємо до вашої уваги головні підсумки вікенду в українській національній першості.

Після перемоги над очевидно слабшою Полтавою (2:1) та поразки від очевидно сильнішого Динамо (1:5) саме цей матч мав показати справжній стан львівського Руху на старті сезону, і, як ми мали змогу переконатися, стан цей не дуже. Господарі більше контролювали мʼяч, але витискати з цього контролю якісь дивіденди не вдавалося.

Усі голи в цій зустрічі забивалися зі стандартів. У першому таймі Слободян виконав навіс на голову Устименку, після чого той відкрив рахунок. А у другому команди обмінялися забитими мʼячами прямими ударами зі штрафного. Спочатку Лях відновив паритет у грі, однак останнє слово залишилося за пивоварами та Сухановим, який допоміг своїй команді завершити третій тур з сімома балами в активі. Важко було уявити щось подібне перед стартом сезону, чи не так?

Так само важко було уявити настільки стрімке падіння Олександрії. Звісно, після втрати великої кількості лідерів ніхто не очікував на повторення фантастичних результатів минулого сезону, але й те, що після трьох стартових турів команда посідає останнє місце - теж серйозна несподіванка.

У поєдинку проти Металіста 1925 підопічні Кирила Нестеренка виглядали справді безпорадно. Уже на 18 хвилині рахунок у матчі відкрив колишній лідер олександрійців Іван Калюжний, а на 76-й він же асистував Рашиці. Господарі, здавалося, повернули інтригу в гру після голу Жоти, але її одразу ж убив Рамік Гаджиєв, який вийшовши на поле наприкінці основного часу оформив дубль буквально за пʼять хвилин, встановивши рекорд УПЛ. Отже, 1:4: харківʼяни здобули першу перемогу після повернення в УПЛ, а Олександрія продовжила своє падіння у прірву.

На перебіг одного з найцікавіших протистоянь туру суттєво вплинула червона картка, яку півзахисник Колоса Ррапай отримав уже на 35 хвилині. На щастя для господарів, на той момент вони вже вели в рахунку завдяки голу Климчука, адже після цього ініціативу в зустрічі очікувано перехопили львівʼяни.

Команда Лупашка тисла, проте здобути максимальний результат за годину гри в більшості все ж не змогла. На 67 хвилині рахунок в матчі зрівняв Краснопір, та попри наявність моментів та можливостей забити ще раз гостям не вдалося, тож, нічия, яка з урахуванням контексту більше має тішити Колос.

У двох матчах проти Пафоса київське Динамо основним складом не змогло забити жодного голу, тоді як у двох останніх поєдинках УПЛ забило 9 напіврезервним. Це, мабуть, все, що потрібно знати про рівень спротиву в нашому чемпіонаті, хоча й суперники киян у цих поєдинках були в досить розібраному стані.

Епіцентр, який залишається однією з трьох команд, що ще не набирали очок цього сезону, не зміг протиставити киянам майже нічого. Гості одразу заволоділи ініціативою та вийшли вперед уже на сьомій хвилині завдяки голу Герреро. До 20 хвилини той самий Герреро міг забивати ще двічі, але спочатку заліз в офсайд, а пізніше влучив у стійку.

Занервувати Динамо не змусив навіть пропущений мʼяч, який виник після обрізки Брагару та контратаки господарів, що завершилася результативним ударом Климця. Ще до перерви Михайленко знову вивів біло-синіх вперед, а після неї гості добили суперника мʼячами Волошина та Ваната.

Битва новачків УПЛ завершилася на користь Кудрівки, і багато що в ній вирішилося вже на самому початку. На самому початку матчу господарі заробили пенальті, яке на пʼятій хвилині реалізував Шаповал. Таким чином полтавці з самого початку були поставлені в не дуже зручне становище.

На 35 хвилині підопічні Василя Баранова впіймали суперника на контратаці, подвоївши свою перевагу, а на старті другого тайму Кудрівка заробила ще один пенальті, зробивши рахунок розгромним. Гості спромоглися лише на гол престижу у виконанні Онищенка, однак набрати очок він їм не допоміг.

Легкі три бали здобув цього туру й донецький Шахтар, котрий гостював у рівненського Вереса. Не хочеться говорити, що на полі була тільки одна команда, адже у цій грі Верес таки мав чудову гольову нагоду. Однак для більшості ігрового часу зустрічі це твердження все ж буде справедливим.

Гірники забили важливий гол у роздягальню зусиллями Коноплі, який чудово зіграв на стандарті, а гол Тобіаса ближче до середини другого тайму фактично закрив цей поєдинок. Тож Шахтар дещо реабілітувався після втрати очок з Карпатами, а от Верес досі з нулем, хоча говорячи про це варто памʼятати про складний календар рівнян.

Не все так просто на старті сезону у житомирського Полісся Руслана Ротаня, адже після перемоги в першому турі команда зазнала вже другої поразки в чемпіонаті поспіль. При цьому її зовсім не назвеш випадковою, адже черкаський ЛНЗ цілком заслужив на свої три бали.

Підопічні Віталія Пономарьова відкрили рахунок завдяки пенальті на 29 хвилині, а на останніх секундах черкасці зняли всі питання щодо переможця завдяки голу Оба. Так, можна говорити про те, що після єврокубкового поєдинку Ротань дав перепочити кільком лідерам своєї команди, але хто ж у цьому винен. З такими темпами за час цієї єврокампанії Полісся може втрати в боротьбі за топ-3 надто багато.

Останній поєдинок туру вийшов, мабуть, найяскравішим та найцікавішим з усіх. Обидві команди зіграли максимально відкрито, думаючи передусім про атаку та створивши купу моментів біля воріт одна одної. Кривбас краще розпочав поєдинок, і вже до 16 хвилини отримав перевагу у два мʼячі завдяки голам Задераки та Парако. Та Зоря не знітилася після такого удару, ще до перерви вирівнявши гру та відігравши один мʼяч зусиллями Будківського.

Далі гра перетворилася на якесь суцільне божевілля без центру поля та захисту, і першим у ньому забив Кривбас: Задерака зробив рахунок 1:3. Зоря знову не здалася, і на 69 хвилині Будківський знову зробив різницю в рахунку мінімальною. Після цього луганці мали ще кілька чудових нагод, аби таки зрівняти рахунок, однак голкіпер гостей Кемкін знову видав просто неймовірний поєдинок. Тож Кривбас здобув другу поспіль перемогу, Зоря вперше в сезоні програла, але незалежно від результату такий футбол нам точно подобається.

У матеріалі використані фото Getty images, УПЛ