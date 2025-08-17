Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував матч третього туру УПЛ з рівненським Вересом (2:0).

«Насамперед хочу наголосити, що сьогоднішня гра була дійсно дуже емоційною та насиченою. Повертаючись трохи назад, зазначу, що ми провели чудове протистояння у відборі Ліги Європи з Панатінаїкосом, однак, на жаль, нам не вдалося здобути позитивний для себе результат у вигляді виходу до наступного раунду. Також сюди можна додати матч чемпіонату України з Карпатами, де ми пропустили на останніх хвилинах.

У такі моменти у вас може виникнути внутрішній конфлікт щодо тієї системи, яку ви намагаєтеся сповідувати, іноді навіть певна недовіра до неї, тому сьогоднішня перемога дуже важлива в контексті того, щоб нагадати нам самим, що ми на правильному шляху.

Позаду 120 хвилин протистояння та серія пенальті з Панатінаїкосом, також непросте повернення додому, але я щиро можу запевнити, що пишаюся своїми гравцями і тим, як вони себе проявили в цілому на дистанції та безпосередньо в сьогоднішньому матчі. Ми намагаємося шукати наші рішення, особливо проти оборони, яка складається з пʼяти захисників: це також важливо в контексті гри наших вінгерів – шукати вільні простори. Тому я в цілому просто задоволений тим, як проходив матч, як ми зуміли адаптуватися до цих рішень. Користуючись нагодою, хочу подякувати команді за зусилля та старання», – цитує Турана клубна пресслужба.