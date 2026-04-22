Сергій Разумовський

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко став одним із головних героїв півфінального матчу Кубка України проти Буковини, в якому столичний клуб здобув перемогу з рахунком 3:0. Форвард відзначився дублем і вкотре підтвердив свою високу результативність.

Перспективи молодого нападника прокоментував відомий у минулому тренер Йожеф Сабо. Він позитивно оцінив нинішню форму Пономаренка, але водночас наголосив, що футболістові ще є над чим працювати.

Ми багато говоримо про цього нападника. Дай боже йому здоров’я та професійного зростання. Поки що у нього все добре, але бувають різні періоди. Йому ще багато чому треба вчитися, насамперед у ментальному плані. Щодо минулого поєдинку, то Матвій якісно виконав свою роботу, – заявив Сабо в інтерв'ю Sport.ua. Йожеф Сабо

Наразі статистика молодого форварда виглядає вражаюче. З урахуванням матчів за збірну України Пономаренко забив 14 голів у 13 останніх поєдинках, що свідчить про його відмінну форму та високий потенціал.