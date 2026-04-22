Сабо назвав справжнього лідера Динамо: «Дай Боже йому здоров'я»
Завдяки дублю цього гравця кияни вийшли до фіналу Кубка України
близько 2 годин тому
Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко став одним із головних героїв півфінального матчу Кубка України проти Буковини, в якому столичний клуб здобув перемогу з рахунком 3:0. Форвард відзначився дублем і вкотре підтвердив свою високу результативність.
Перспективи молодого нападника прокоментував відомий у минулому тренер Йожеф Сабо. Він позитивно оцінив нинішню форму Пономаренка, але водночас наголосив, що футболістові ще є над чим працювати.
Ми багато говоримо про цього нападника. Дай боже йому здоров’я та професійного зростання. Поки що у нього все добре, але бувають різні періоди. Йому ще багато чому треба вчитися, насамперед у ментальному плані. Щодо минулого поєдинку, то Матвій якісно виконав свою роботу, – заявив Сабо в інтерв'ю Sport.ua.
Наразі статистика молодого форварда виглядає вражаюче. З урахуванням матчів за збірну України Пономаренко забив 14 голів у 13 останніх поєдинках, що свідчить про його відмінну форму та високий потенціал.
