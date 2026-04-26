Президент київського Динамо Ігор Суркіс поділився думками щодо роботи головного тренера команди Ігоря Костюка. Очільник клубу відзначив прогрес у грі колективу та специфіку тренувального процесу під керівництвом фахівця. Слова наводить ТаТоТаке.

Суркіс підкреслив, що остаточні висновки робитимуть після завершення сезону, проте наразі він задоволений вектором розвитку команди.

З мого боку було б некоректно оцінювати роботу головного тренера зараз — коли сезон ще не закінчився, і ми не можемо підбити його підсумки. На сьогодні, не буду приховувати: мені подобається те, що робить Костюк. Це стосується, в першу чергу, його підходу до процесу – сміливості в кадрових рішеннях, розвитку молодих гравців, комунікації з командою та побудови тренувального процесу.

У нас немає такого, щоб за три дні до матчу всі гравці знали стартовий склад. Запитайте у будь-якого тренера-професіонала: нелегко побудувати мікроцикл таким чином, щоб зберегти конкуренцію та мотивацію у всіх футболістів до самого дня гри. Щодо Петракова? Напевно, втік хтось із пацієнтів лікарні імені Павлова. Коментувати нісенітницю хворих людей – робота не президента футбольного клубу, а вузькоспеціалізованих фахівців.