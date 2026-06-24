Сергій Разумовський

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що під час церемонії нагородження після фіналу чемпіонату світу 2026 року головний трофей турніру вручатиме не самостійно, а разом із президентом США Дональдом Трампом.

Про це Інфантіно розповів в ефірі програми Fox & Friends. За його словами, він планує бути поруч із Трампом під час вирішального матчу турніру, разом спостерігати за фінальною грою, а після її завершення спільно взяти участь у церемонії нагородження команди-переможниці. Також президент ФІФА дав зрозуміти, що підтримує постійний контакт із главою Білого дому та перебуває з ним у тісній взаємодії.

Ця заява не стала великою несподіванкою, оскільки раніше в медіа вже з’являлася інформація, що у ФІФА розглядають варіант, за якого саме Дональд Трамп матиме одну з ключових ролей під час вручення трофея чемпіонам світу. Тепер же з коментаря Інфантіно випливає, що йдеться не просто про символічну присутність президента США на трибуні чи в VIP-ложі, а про його безпосередню участь у фінальній частині церемонії на полі.

Крім того, раніше джерела повідомляли, що в оточенні Трампа вважають цілком імовірним його бажання перебувати на подіумі разом із командою, яка виграє турнір. Такий сценарій, за даними інсайдерів, у Білому домі сприймають як логічний і навіть бажаний для президента США, враховуючи масштаб події та увагу всього світу до фіналу чемпіонату світу.

Подібні припущення виникли не на порожньому місці. Раніше після фіналу клубного чемпіонату світу 2025 року, у якому зустрічалися Челсі та ПСЖ нагородження було проведено так само.

Вирішальний матч чемпіонату світу 2026 року запланований на 19 липня. Фінал відбудеться у Нью-Джерсі, де й визначиться новий володар найпрестижнішого трофея у світовому футболі.