Капітан Челсі відреагував на поразку від Астон Вілли: «Саме тому це найважча ліга у світі»
Ріс Джеймс відверто прокоментував поразку
близько 2 годин тому
Лондонський Челсі поступився Астон Віллі з рахунком 1:2, незважаючи на перевагу після першого тайму. Ця поразка стала серйозним ударом у турнірні амбіції команди, оскільки сині опустилися за межі зони Ліги чемпіонів.
Після фінального свистка капітан Челсі Ріс Джеймс не став шукати виправдань і виступив із жорсткою заявою. Він зазначив, що команда втратила ініціативу у той момент, коли суперник додав до агресії. За словами захисника, перебудови та тактичні ходи Унаї Емері не мали застати гравців Челсі зненацька.
«Ми домінували 60-65 хвилин гри. Вийшли на поле зарядженими, правильно налаштованими і грали першим номером. Протягом першої години у них взагалі не було моментів, але потім вони реалізували свій шанс, і динаміка гри миттєво змінилася
Ми знали, що вони будуть робити заміни, що їхня форма трохи зміниться, але це не було чимось таким, з чим ми не могли б впоратися. Ми розуміємо їхній стиль. Ми самі винні в цьому результаті. Дві невеликі помилки з нашого боку — і нас одразу покарали. Саме тому це найважча ліга у світі
У багатьох команд бувають періоди в сезоні, коли вони виступають нижче своїх можливостей. Нам потрібно продовжувати працювати крок за кроком. Ми боремося щодня, ми хочемо ставати кращими. Потрібно залишити цю гру в минулому, бо вже за кілька днів у нас матч проти Борнмута, де ми зобов'язані перемагати», — зазначив Джеймс.