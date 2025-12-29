Лондонський Челсі поступився Астон Віллі з рахунком 1:2, незважаючи на перевагу після першого тайму. Ця поразка стала серйозним ударом у турнірні амбіції команди, оскільки сині опустилися за межі зони Ліги чемпіонів.

Після фінального свистка капітан Челсі Ріс Джеймс не став шукати виправдань і виступив із жорсткою заявою. Він зазначив, що команда втратила ініціативу у той момент, коли суперник додав до агресії. За словами захисника, перебудови та тактичні ходи Унаї Емері не мали застати гравців Челсі зненацька.