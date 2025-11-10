Капітан Динамо Віталій Буяльський після матчу 12-го туру української Прем'єр-ліги проти ЛНЗ (0:1) відреагував на відставання від Шахтаря у 7 очок. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Я зовсім не дивлюся до турнірної таблиці. Це лише перше коло. Повірте, після зимових зборів все може перевернутися з ніг на голову. Ви це вже бачили неодноразово. Добре, що вболівальники приходять. Нам подобається грати з уболівальниками, що є підтримка. Коли ми грали в Туреччині в Лізі конференцій, то там повний стадіон був.

У нас буде кілька вихідних, а також тренерський штаб побудує тренувальний процес і, напевно, запланують спаринг. Як ви бачили, в перші хвилини Зріньскі створив моменти, які могли призвести до пропущеного нами голу. І слава Богу, що вони не забили. Ми реалізували свій момент, і це одразу додає впевненості та легкості команді. Так і в чемпіонаті України – коли ми граємо й нам хтось забиває, то грають проти нас ще краще на позитивних емоціях. А ми, навпаки, якщо не забиваємо, то десь починаємо нервувати, так як сьогодні було наприкінці першого тайму. Хотіли створити момент та забити гол, але не вдалося.

Коли команда перемагає, то все, здається, добре, усе в команди супер. А коли команда програє, то всі шукають, у чому проблема – і гравці, і тренери, і журналісти. Тому мені важко говорити, в чому першочергова проблема.