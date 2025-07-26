Капітан Полісся Руслан Бабенко підбив підсумки матчу 2кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Санта-Коломи (0:2).. Його слова наводить Футбол 24.

Забили мʼяч - і щось пішло не так. Можливо, втратили концентрацію. Просто провалили, і все… Потім було дуже важко повернутись у гру. Зізнаюсь, було багато нервозності. Це безумовно вплинуло на нашу гру.

У роздягальні Ротань сказав, що треба заспокоїтись і повернутись до гри, якої ми дотримувались на старті. Грати так, як домовлялись. Але, мабуть, цей досвід у єврокубках зараз показав, що ми не впорались з емоціями після зазначеного початку. Дуже прикро, - зізнався Бабенко.