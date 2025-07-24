Полісся зганьбилося у кваліфікації Ліги конференцій у матчі проти команди з Андорри
Житомирська команда провалила перший поєдинок
близько 1 години тому
У першому матчі другого раунду кваліфікації житомирське Полісся на стадіоні «Futbal Tatran Aréna» у словацькому Пряшеві приймало Санта Колому з Андорри.
Поєдинок завершився несподіваною поразкою команди Руслана Ротаня з рахунком 1:2.
На 21-й хвилині житомирська команда вийшла вперед – відзначився Олексій Гуцуляк. Гості відігралися через сім хвилин завдяки точному удару півзахисника Санта Коломи Ота Ремолінса.
Наприкінці першого тайму Полісся пропустило вдруге – відзначився захисник Давид Креспо.
У другому таймі забитих м'ячів не було. Зазначимо, що українські клуби вперше програли представникам Андорри.
Матч-відповідь відбудеться через тиждень.
Ліга конференцій, другий раунд кваліфікації
Перший матч
Полісся – Санта Колома – 1:2
Голи: Гуцуляк, 21 – Ремолінс, 27, Креспо, 44.
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