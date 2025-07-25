Житомирське Полісся зазнало шокуючої домашньої поразки в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, поступившись Санта-Коломі з Андорри з рахунком 1:2.

Номінальні господарі поля відкрили рахунок завдяки точному удару Олексія Гуцуляка, який вийшов сам на сам з голкіпером. Але вже до перерви андоррці не лише відігралися, а й вийшли вперед.

Це перша поразка українського клубу від представника Андорри в історії. До того ж, цей матч став першим офіційним поєдинком між командами з України та Андорри.

Матч-відповідь проти Санта-Коломи відбудеться 31 липня. Початок гри – о 20:00 за київським часом.

Раніше підсумки поєдинку прокоментував головний тренер волків Руслан Ротань.