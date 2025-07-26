Форвард Полісся – після поразки від андоррського клубу: «Там багато гравців з гарною школою»
Філіппов спробував пояснити поразку Полісся
близько 1 години тому
Житомирське Полісся несподівано поступилося андоррській Санта-Коломі у першому матчі кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, програвши з рахунком 1:2.
Нападник української команди Олександр Філіппов прокоментував причини невдачі у цьому єврокубковому поєдинку.
«Чим здивував суперник? Ви знаєте, наші експерти там кажуть «Андорра, Андорра», а там багато гравців з гарною школою і вони трохи краще зіграні зараз, а ми лише розпочинаємо шлях з новим тренером. У нас було багато помилок, але нам ще потрібен час», – сказав Філіппов для FootballHub.
Матч-відповідь між Поліссям і Санта-Коломою відбудеться 31 липня. Поєдинок пройде на території андоррської команди та розпочнеться о 19:00 за київським часом.