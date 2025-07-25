Колишній головний тренер київського Динамо Йожеф Сабо в інтервю виданню Blik.ua розказав, що думає про поразку житомирського Полісся проти Санти Коломи (1:2) в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

«Ось це повна ганьба для нашого футболу! Вибачте мене, але як можна програвати команді з Андорри? У цій країні немає футболу. Не можна таке допускати тренеру. Кому ти програв? В Андоррі хлопці прийшли після роботи пограти в футбол, та ще й Полісся обіграли. Це ж ганьба!

Ротань повинен розуміти, що на нього чекають не тільки перемоги, але й поразки, але тільки не від команд з Андорри. Я думаю, у другому матчі Полісся збереться і пройде цю команду. Не виключаю, що в першій грі могло бути піжонство.

Таке відчуття, ніби гравці Бога за ногу спіймали. Забили один м'яч і вже свято. Це їхня робота, вони в кожній грі повинні грати і відпрацьовувати. Показувати себе, щоб можна було їх продати».