Капітан ПСЖ розповів, як сприйняв трансфер Забарного
близько 1 години тому
Капітан ПСЖ Маркіньйос висловився про прихід в команду українського центрбека Іллі Забарного. Його слова наводить пресслужба клубу.
Конкуренція - це дуже добре. Забарний приєднався до нас цього року, але я завжди стикався з конкуренцією. Я тут уже давно і завжди виборював своє місце. Конкуренція дозволяє гравцям розкритися по максимуму та виводить їх із зони комфорту.
Ілля ще може рости і вдосконалюватися, і я буду поряд, щоб допомогти йому в цьому. Тренеру доведеться добре керувати командою цього сезону, але я радий працювати разом з такими хорошими гравцями і знаю, що це піде на користь, - сказав капітан ПСЖ.
