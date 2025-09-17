Капітан ПСЖ Маркіньйос висловився про прихід в команду українського центрбека Іллі Забарного. Його слова наводить пресслужба клубу.

Конкуренція - це дуже добре. Забарний приєднався до нас цього року, але я завжди стикався з конкуренцією. Я тут уже давно і завжди виборював своє місце. Конкуренція дозволяє гравцям розкритися по максимуму та виводить їх із зони комфорту.

Ілля ще може рости і вдосконалюватися, і я буду поряд, щоб допомогти йому в цьому. Тренеру доведеться добре керувати командою цього сезону, але я радий працювати разом з такими хорошими гравцями і знаю, що це піде на користь, - сказав капітан ПСЖ.