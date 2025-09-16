Забарний гратиме в основі? Тренер ПСЖ може суттєво змінити схему
Іспанський тренер планує зміни тактичного характеру
близько 1 години тому
Ілля Забарний/фото: ПСЖ
Через травми ряду провідних футболістів Луїс Енріке може змінити тактичний малюнок гри ПСЖ, повідомляє Le Parisien.
За даними видання, іспанський наставник розглядає різні шляхи виходу із ситуації, і один із варіантів – перехід на систему із трьома центральними захисниками.
У цьому випадку оборону мають скласти Маркіньос, Вільян Пачо та українець Ілля Забарний, а флангові гравці Ашраф Хакімі та Нуну Мендеш отримають більше простору для підключення до атакувальних дій.
