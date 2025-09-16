Павло Василенко

Після чотирьох років у Парижі Джанлуїджі Доннарумма несподівано попрощався з ПСЖ. В останні дні трансферного вікна італієць перебрався до Манчестер Сіті за 30 мільйонів євро. Як з’ясувалося, причиною стали провальні переговори щодо нового контракту.

Спортивний радник парижан Луїш Кампуш пояснив, чому клуб відмовився йти на поступки своєму основному голкіперу.

«Клуб важливіший за будь-кого. Саме це змінилося в ПСЖ. Справа Доннарумми була збігом обставин, які призвели до цього рішення, оскільки він просив зарплату на рівні старої системи оплати праці ПСЖ, а не нової. Зірка – це клуб, вся група гравців. Політика оплати праці поширюється на всіх. Стабільність клубу не зміниться через одного гравця, який хоче бути іншим», – наголосив Кампуш.

За його словами, переговори з італійцем стали першими серед усіх у команді, але вони швидко зайшли у глухий кут через фінансові вимоги воротаря.

Доннарумма вже встиг вдало дебютувати у складі Манчестер Сіті – в неділю його новий клуб розгромив Манчестер Юнайтед з рахунком 3:0.

Тим часом ПСЖ оперативно знайшов заміну. Новим номером один став 22-річний Лукас Шевальє, придбаний з Лілля за 40 мільйонів євро. Він уже зіграв п’ять матчів за парижан, тричі залишивши свої ворота «на замку».