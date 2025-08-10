Капітан римської Роми Лоренцо Пеллегріні отримав пропозицію від одного із клубів Англійської Прем'єр-ліги, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

29-річний атакувальний півзахисник зараз розглядає різні варіанти продовження своєї кар'єри. Джерела повідомляють, що Рома поки не розпочала переговорів із гравцем про продовження контракту, який розрахований до 30 червня 2026 року.

Минулого сезону Пеллегріні провів 34 матчі у всіх турнірах, забивши три голи і зробивши три результативні передачі.

Раніше головний тренер римської Роми Джан П’єро Гасперіні зробив важливу заяву щодо Артема Довбика.