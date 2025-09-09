Сергій Стаднюк

Молодіжна збірна України провела другий матч вересневого збору і знову здобула перемогу. Цього разу команда Унаї Мельгоси у товариській зустрічі зустрілася з польським клубом Варта з Познані, що виступає у третьому дивізіоні місцевого чемпіонату.

Українці проявили активність у нападі й довели свою перевагу чотирма забитими м’ячами, хоча й дозволили супернику двічі вразити власні ворота. У підсумку «синьо-жовті» святкували перемогу з рахунком 4:2. Голами у складі команди Мельгоси відзначилися Кревсун, Синчук, Пищур і Федор. Хто забивав за поляків – пресслужба УАФ не зазначає

Нагадаємо, що цей збір для української команди стартував із виїзної перемоги у відборі до Євро-2027 (U-21). У матчі першого туру «синьо-жовті» не залишили шансів Литві, здобувши переконливий результат 4:0. Таким чином, вересень став для підопічних Мельгоси доволі вдалим – два матчі завершилися перемогами із загальною різницею м’ячів 8:2.

Товариський матч

Варта (Познань, Польща) – Україна (U-21) 2:4

Голи (Україна): Кревсун, Синчук, Пищур, Федор.

Україна (U-21). 1-й тайм: Пахолюк, Кітела, Холод, Кульбачук, Вернаттус, Варфоломєєв, Кревсун, Шах, Гаджиєв, Степанов, Гусол.

Україна (U-21). 2-й тайм: Пахолюк, Крупський, Киричок, Огарков, Вернаттус, Мельниченко, Саленко, Синчук, Федор, Пономаренко, Пищур.