Центральний захисник Тоттенхема та збірної Аргентини Крістіан Ромеро може отримати більш тривалу дискваліфікацію після того, як Футбольна асоціація Англії висунула йому нові звинувачення, повідомляє Sky Sports.

Ромеро отримав другу жовту картку у доданий час матчу 17-го туру проти Ліверпуля, який завершився поразкою Тоттенхема 1:2. Це автоматично призвело до відсутності гравця у наступній грі проти Крістал Пелас. Додаткове покарання може бути призначене через неналежну поведінку на полі та конфронтацію з арбітром Джоном Бруксом після видалення.

ФА надала Ромеро час до п'ятниці, 2 січня 2026 року, щоб дати свої пояснення щодо висунутих звинувачень.

У поточному сезоні захисник провів за Тоттенхем 19 матчів, 18 з яких стартував в основному складі, забив три голи, віддав три результативні передачі, отримав сім жовтих та одну червону картку.