Президент Барселони Жоан Лапорта поділився емоціями від виходу вихованців клубної академії до фіналу чемпіонату світу-2026, де зіграють збірні Аргентини та Іспанії.

Очільник каталонського клубу окремо відзначив Ліонеля Мессі та Ламіна Ямаля, назвавши їх уособленням філософії «блаугранас». Слова наводтить Mundo Deportivo.

Мессі також вийшов до фіналу, і я цьому радий. Він – гордість Ла Масії. Мессі – це минуле й сьогодення, а Ламін – сьогодення й майбутнє. Ми дуже раді, що маємо справжню барселонську систему гри. Як президент, я пишаюся тим, що ми виховали цих двох футболістів у нашій академії.

А якщо додати Жоана Гарсію, Еріка Гарсію, Кубарсі, який проводить неймовірний чемпіонат світу, Ольмо, Ґаві, Педрі, Феррана... Це просто вражає.

Ми дуже пишаємося тим, що маємо вісьмох гравців. Це дуже важливо для них, і як президент я дуже задоволений та вдячний, що в нашій команді є настільки талановиті футболісти.