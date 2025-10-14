Капітан збірної України Микола Матвієнко поділився враженнями після жовтневих поєдинків, у яких команда Сергія Реброва здобула перемогу над Ісландією з рахунком 5:3 та Азербайджаном 2:1.

«Міжнародна пауза завершена – 6 очок у скарбничці. Дякуємо всім за підтримку. Слава Україні!» – написав Матвієнко на своїй сторінці у Instagram.

Після чотирьох проведених зустрічей українська збірна розташувалася на другому місці у турнірній таблиці, набравши сім очок та зміцнивши свої позиції у боротьбі за вихід на чемпіонат світу.