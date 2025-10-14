Захисник Динамо Крістіан Біловар розповів, чому рідко з’являється в медіа, а також розкритикував українських спортивних журналістів.

Я не бачу у нас в країні багато журналістів або інтерв’юерів, які готові давати чесну інформацію для публіки. Можна сказати, це моє перше велике інтерв’ю.

Ну, не те що багато бруду [в медіа]. Я не хочу когось ображати, але я вважаю, що це люди, які не зовсім професіонально і правильно оцінюють саме гру в футбол.

Мені було б цікаво все, що могло б український футбол публічно і медійно популяризувати у світі та в Україні взагалі. Тому що заходиш у ютуб, тікток, дивишся, скільки там різних подкастів на рахунок англійського футболу, іспанського, італійського – хотілося б, щоб у нас було так само. Я тільки за те, щоб ходити на різні інтерв’ю, але люди, які беруть у цьому участь, повинні відповідати статусу професіонала, який добре розбирається як мінімум в українському футболі.

Щодо соцмереж, я знаю, є люди, в яких хтось веде – я сам їх веду. Проте не приділяю великої уваги цьому.