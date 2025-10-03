Караваєв: «Ми все робили як треба, і моментів у Крістал Пелес особливо не було»
Гравець біло-синіх оцінив старт команди у ЛК
близько 2 годин тому
Захисник київського Динамо Олександр Караваєв підбив підсумки матчу першого туру групового етапу Ліги конференцій проти Крістал Пелес (0:2).
«Звісно, налаштування було дуже серйозним, бо ми розбирали цього суперника, знали як вони грають – багато боротьби, вибігають у контратаки. Ми були до цього готові. До прикрого зіткнення Михавка все йшло дуже добре: ми вигравали боротьбу, контролювали перебіг гри.
Звичайно, суперники підтискали, і ми бачили, що вони грають постійно довгими передачами, закидають мʼяч, на що треба реагувати. Ми, в принципі, все робили як треба, і моментів у суперника особливо не було. Вже потім, коли ми пропустили у меншості прикрий гол, почали більше відкриватися, ще були моменти. Але ми робили все, про що домовлялися, тому гра виходила», – цитує Караваєв клубна пресслужба.
Розклад матчів Динамо у Лізі конференцій 2025/26
- 2-й тур. 23 жовтня, Самсунспор – Динамо (22:00)
- 3-й тур. 6 листопада, Динамо – Зріньскі (22:00)
- 4-й тур. 27 листопада, Омонія – Динамо (19:45)
- 5-й тур. 11 грудня, Фіорентина – Динамо (19:45)
- 6-й тур. 18 грудня, Динамо – Ноа (22:00)