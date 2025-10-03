Захисник київського Динамо Олександр Караваєв підбив підсумки матчу першого туру групового етапу Ліги конференцій проти Крістал Пелес (0:2).

«Звісно, налаштування було дуже серйозним, бо ми розбирали цього суперника, знали як вони грають – багато боротьби, вибігають у контратаки. Ми були до цього готові. До прикрого зіткнення Михавка все йшло дуже добре: ми вигравали боротьбу, контролювали перебіг гри.

Звичайно, суперники підтискали, і ми бачили, що вони грають постійно довгими передачами, закидають мʼяч, на що треба реагувати. Ми, в принципі, все робили як треба, і моментів у суперника особливо не було. Вже потім, коли ми пропустили у меншості прикрий гол, почали більше відкриватися, ще були моменти. Але ми робили все, про що домовлялися, тому гра виходила», – цитує Караваєв клубна пресслужба.