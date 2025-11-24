Караваєв: «Ми зробили цей крок, щоб здобути ще один шанс вийти на ЧС-2026»
Футболіст Динамо сподівається на успіх навесні
13 хвилин тому
Захисник збірної України та Динамо Олександр Караваєв вважає, що майбутні стикові матчі відбору до ЧС-2026 стануть гарним шансом для національної команди пробитися на світову першість.
«Звичайно, настрій позитивний після Ісландії. Ми зробили цей крок, щоб здобути ще один шанс вийти на ЧС-2026. Це, звісно, позитивний фактор. Побачимо, що в нас вийде», – сказав Караваєв для УПЛ-ТБ.
Поєдинок Україна – Швеція заплановано на 26 березня 2026 року, а вирішальний фінал плей-оф відбудеться 31 березня. Сам чемпіонат світу стартує 11 червня та триватиме до 19 липня 2026 року. Турнір приймуть США, Канада та Мексика. Команди-учасниці фінальної стадії будуть розподілені по дванадцяти групах, у кожній із яких зіграють по чотири збірні.
