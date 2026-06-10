Досвідчений універсал Олександр Караваєв в інтерв’ю виданню Трибуна розповів про перехід з київського Динамо у донецький Шахтар.

«На мене вийшов Шахтар з пропозицією – і я одразу повідомив Динамо. І тоді «гірники» також звернулися в Динамо.

Потім я сказав особисто та відкрито керівництву, що є ось таке запрошення – саме на два роки від Шахтаря. Що вони бачать мене в команді і я їх можу підсилити. І після цього Динамо повідомило, що мене підпишуть на зборах на один рік, але пропозиція про продовження прозвучала тільки у травні.

І коли ми поїхали на збори, а згодом почався чемпіонат, то я побачив, що я вже третій на своїй позиції. І для себе зробив висновок, що тренерський штаб на мене не розраховує. Це було видно, адже я не зіграв у перших 5 чи 6 матчах чемпіонату. Тільки одного разу з Поліссям, і то вимушено зліва в захисті.

Так, я можу зіграти на будь-які позиції, якщо цього потребує ситуація. Але тут було інше. Мені ніхто нічого не казав – що від мене потребують, на якій позиції я маю приносити користь. Як, наприклад, це було при тому ж містері Луческу. Він зі мною майже кожного дня розмовляв і казав, що від мене треба, хоча я не грав. Але він постійно приходив і казав, що я йому потрібен як гравець, який виходить на заміну і робить результат.

Я його почув, бо це головний тренер. Це його такі ціль і бачення команди, і ти не можеш з цим сперечатись. Тут я також жодного разу не сперечався, чому не граю. Не був невдоволений, жодного разу це не казав, бо я професійний гравець.

Я виконую свою роботу кожного дня – виходжу на кожне тренування, готуюсь на кожну гру і просто чекаю свого шансу. Але для мене, як для досвідченого футболіста, показником стало те, що не було спілкування та не було якихось цілей від мене, як гравця, що я можу дати для команди.

Завжди кажу, що вдячний Ігорю Михайловичу і Григорію Михайловичу. Хоча бачу, що вони були неприємно здивовані, що я зробив такий вибір. Але я також пояснив свою позицію як гравця, чому я зробив такий вибір.

Маю надію, що мене зрозуміли, тому що я висловлювався саме як гравець. І в мене жодної образи до клубу, до тренерського штабу не було і не буде», – сказав Караваєв.