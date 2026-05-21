Володимир Кириченко

Правий захисник Динамо Олександр Караваєв після перемоги команди у фіналі Кубка України у матчі проти Чернігова (3:1) прокоментував чутки щодо свого можливого переходу до Шахтаря.

Про «Шахтар». Були [чутки] про те, що ви нібито готові прийняти таку пропозицію.

«Давайте зараз почекаємо. Залишилася ще одна гра, закінчиться чемпіонат – і все дізнаєтесь. Тому що прийде час, і всі обов’язково все дізнаються».

33-річний українець має чинний контракт із Динамо до завершення сезону-2025/26.

У поточній кампанії у складі киян Караваєв зіграв 32 матчі у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 5 асистів.

На початку травня ТаТоТаке повідомляло, що Динамо домовилось про новий контракт з Караваєвим після того, як той розповів про пропозицію від Шахтаря.

Згодом колишній журналіст Ігор Бурбас заявив, що «Караваєв відмовляється вести перемовини про новий контракт з Динамо.

