Павло Василенко

Український нападник Артем Бєсєдін більше не є гравцем чеського Артіса Брно.

Клуб, який виступає у другому за силою дивізіоні Чехії, офіційно повідомив про завершення співпраці з 30-річним форвардом після закінчення терміну дії контракту.

У заяві чеський клуб вказав, що досвідчений нападник, який багато років виступав за київське «Динамо» та має досвід гри в Лізі чемпіонів, у Брні не зміг продемонструвати очікувану результативність. У 24 матчах за два сезони він забив лише один м’яч.

Раніше Артем провів значну частину кар'єри у київському Динамо, зігравши 143 гри, забивши 35 м'ячів та оформивши 13 асистів. Також він виступав за Металіст, кіпрську Омонію та казахстанський Ордабаси.

На рахунку Бєсєдіна 19 матчів за національну збірну України, у яких він відзначився двома голами.

Сьогодні Динамо презентувало нову форму сезону 2026/27.