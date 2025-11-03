У Шахтарі обрали найкращого футболіста у матчі проти Динамо
Бразилець Егіналду був визнаний героєм зустрічі
Егіналду/фото: Шахтар
21-річного бразильського форварда Егіналду було визнано найкращим гравцем донецького Шахтаря в переможному матчі 11-го туру УПЛ проти київського Динамо з рахунком 3:1, повідомляє пресслужба донеччан.
Вже на третій хвилині зустрічі Егіналду відкрив рахунок, вдало замкнувши навіс із кутового та відправивши м'яч у сітку воріт суперника.
Загалом бразильський нападник провів на полі 75 хвилин і зробив значний внесок в успіх команди в Класичному.
Нинішнього сезону Егіналду провів дев'ять матчів, у яких забив два голи і зробив одну результативну передачу.