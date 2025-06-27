Карпати мають проблеми з підписанням легіонерів
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близько 1 години тому
Фото: ФК Карпати
Львівські Карпати мають проблеми з трансферними переходами легіонерів у це літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Sport.ua.
Іноземні гравці, якими львів'яни розраховували підсилитися цим літом, не дають згоду на переїзд до України через російську агресію.
Зазначається, що це змушує селекціонерів Карпат зосередитися на пошуку новачків в українських клубах.
Карпати в минулому сезоні посіли підсумкове шосте місце в українській Прем'єр-лізі.
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