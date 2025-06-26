Шахтар повернув півзахисника з львівських Карпат
близько 2 годин тому
Атакувальний півзахисник молодіжної збірної України Олег Очеретько повернувся до складу донецького Шахтаря. Про це повідомила пресслужба клубу в офіційних соціальних мережах.
Олег Очеретько повернувся! Півзахисник разом із командою готується до нового сезону, – йдеться у повідомленні.
22-річний футболіст провів минулий сезон на правах оренди у львівських Карпатах. Там він зіграв 28 матчів, відзначився трьома забитими м’ячами та трьома гольовими передачами. Очеретько став одним із лідерів львівської команди, що й привернуло увагу тренерського штабу Шахтаря.
Орієнтовна трансферна вартість півзахисника наразі становить один мільйон євро.
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