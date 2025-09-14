У п'ятому турі чемпіонату України львівські Карпати неочікувано втратили очки у домашньому поєдинку проти новачка елітного дивізіону СК Полтава – 1:1.

Гості зуміли відкрити рахунок уже на 21 хвилині, коли Володимир Одарюк результативно завершив атаку своєї команди.

Господарі поля тривалий час контролювали м'яч і чинили тиск на ворота суперника, але відігратися змогли лише на 68-й хвилині. Свіжий Фабіано, щойно з'явившись на полі, відразу ж відновив рівновагу в рахунку.

Незважаючи на купу моментів, Карпати не змогли дотиснути Полтаву і фінальний свисток зафіксував нічию.

УПЛ. 5-й тур

Карпати – СК Полтава – 1:1

Голи: Фабіано, 68 – Одарюк, 21