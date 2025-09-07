Колишній півзахисник Карпат Михайло Кополовець пояснив вихід Олександра Зінченка та Артема Довбика у складі збірної України в матчі першого туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції (0:2), незважаючи на відсутність ігрової практики.

Дивіться, Зінченко має колосальний досвід і в інших командах. Грає він чи не грає – краще немає у нас. Чи Ви вважаєте, що не треба було ставити Довбика, якщо він нездоровий і так далі? Це футболіст, який має вищий рівень, а те, що він менше грає – то кого ставити?

Якби я мав такого футболіста, як Довбик і в нього було мало ігрового часу – я все одно його виставляв би. Якщо є на сьогоднішній день кращий футболіст – давайте поставимо кращого. Але хто кращий за Довбика? Він навіть з малої ігровою практикою буде сильнішим за інших футболістів, які в нас є. Тому я не буду коментувати щось з того, що це було неправильне рішення. Я думаю, все правильно.

Ванат у кращому ігровому тонусі? Знову ж – це рішення тренера. Що той футболіст добрий, що той. А мені більше подобається як футболіст Довбик, тому я не буду засуджувати Реброва. Він головний тренер і він приймає рішення. Ванат теж гарний футболіст, але це рішення тренера.

Можна було так, але зараз би Ванат не зіграв гарніше – критика була б з іншої сторони: «А чого Довбика не випустили?» Розумієте, в чому загвоздка. Зараз не випусти Довбика, а Ваната, Ванат нічого не покаже, і буде питання до тренера про Довбика, який грає в «Ромі». Тому рішення, я вважаю, правильно, – сказав Кополовець в інтерв’ю ua.tribuna.com.