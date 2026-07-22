Павло Василенко

Карпати оголосили про перехід 21-річного Фелліпе Вієйри Кардозу. Львівський клуб уклали контракт з бразильським півзахисником за схемою 4+1 роки.

Перші кроки у футболі Фелліпе робив у місцевих юнацьких командах Овел та Віла Нова. Згодом перебрався до Словаччини, де виступав за СТК Шаморін.

У січні 2026 року футболіст перейшов у латвійську Лієпаю, де провів 23 матчі у всіх турнірах, забив сім голів і віддав дві результативні передачі.

Карпати з 41 заліковим балом у доробку завершили сезон 2025/26 років на дев'ятій сходинці в підсумковій турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги.

У першому турі сезону 2026/27 років в елітному дивізіоні України Карпати завітають до Кривого Рогу, де зіграють проти місцевого Кривбасу. Поєдинок заплановано на 1 серпня, стартовий свисток на стадіоні «Гірник» має пролунати о 13:00.