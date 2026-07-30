Павло Василенко

Львівські Карпати офіційно оголосили про підписання іспанського правого захисника Івана Калеро, який перейшов із Культураль Леонеси.

30-річний футболіст уклав із «левами» контракт за схемою «2+1». За даними Transfermarkt, сума трансферу склала 450 тисяч євро.

Калеро є вихованцем академій двох грандів іспанського футболу – мадридських Реала та Атлетіко. Після виступів за юнацькі команди «матрацників» він отримував виклик до молодіжної збірної Іспанії.

У 2014 році захисник перебрався до Англії, де виступав за Дербі Каунті та Бертон Альбіон. Згодом продовжив кар'єру в нідерландській Спарті (Роттердам), а у 2017 році повернувся до Іспанії.

Протягом останніх років Калеро захищав кольори Ельче, Саламанки, Нумансії, Малаги, Алькоркона, Картахени та Сарагоси. Влітку 2025 року він приєднався до Культураль Леонеси, де провів дуже продуктивний сезон.

У кампанії-2025/26 іспанець зіграв 35 матчів, забив п'ять голів і віддав п'ять результативних передач, ставши одним із найефективніших захисників команди.