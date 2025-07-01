Карпати припинили співпрацю з Підлепенцем
Футболіст залишився без команди
11 хвилин тому
Фото: ФК Карпати
Карпати та Євген Підлепенець припинили дію контракту за угодою сторін.
«Футбольний клуб Карпати щиро дякує Євгену за значний внесок у розвиток клубу, зокрема, за вихід команди в УПЛ та виступи у зелено-білій футболці у дивізіоні найсильніших та бажає подальших успіхів у ігровій кар’єрі», – повідомила пресслужба клубу.
Півзахисник у минулому сезоні провів 26 матчів, забив три м’ячі та віддав три результативні передачі.
Загалом за два роки у складі Карпат Підлепенець зіграв 49 матчів, забив вісім м’ячів і оформив десять асистів.