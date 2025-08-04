Наставник львівських Карпат Владислав Лупашко повідомив, що до ключових гравців команди Жана Педросо та Бруніньо виявляють інтерес закордонні клуби. Проте самі футболісти поки що не планують залишати український колектив.

«Мені в клубі говорили, що може бути пропозиція щодо Бруніньо, коли клуб його викупить. Але головне – думка гравця, і якщо він хоче залишитись, то це найважливіше. Інтерес був від клубу не з нашого континенту, але Бруніньо захотів залишитися.

Ще є інтерес до Жана Педросо, але й він вирішив бути у Карпатах. І ми з трансферами ще не закінчили», – сказав Лупашко для Профутбол Digital.