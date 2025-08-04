Карпати влітку могли продати двох легіонерів
Лупашко розповів про Педросо та Бруніньо
близько 2 годин тому
Наставник львівських Карпат Владислав Лупашко повідомив, що до ключових гравців команди Жана Педросо та Бруніньо виявляють інтерес закордонні клуби. Проте самі футболісти поки що не планують залишати український колектив.
«Мені в клубі говорили, що може бути пропозиція щодо Бруніньо, коли клуб його викупить. Але головне – думка гравця, і якщо він хоче залишитись, то це найважливіше. Інтерес був від клубу не з нашого континенту, але Бруніньо захотів залишитися.
Ще є інтерес до Жана Педросо, але й він вирішив бути у Карпатах. І ми з трансферами ще не закінчили», – сказав Лупашко для Профутбол Digital.
У поточне трансферне вікно Карпати офіційно оформили повноцінний перехід обох футболістів захисника Педросо та півзахисника Бруніньо.
Вчора, 4 серпня, Полісся здобуло перемогу над Карпатами в першому турі УПЛ з рахунком 2:0.