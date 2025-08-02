Основний гравець Карпат буде прооперований
Футболіст потрапив у лазарет клубу
близько 1 години тому
Фото - ФК Карпати
Захисник Карпат Тимур Стецьков зазнав ушкодження трансплантату передньої хрестоподібної звʼязки лівого коліна.
На наступний тиждень запланована операція, від якої залежатиме строк реабілітації футболіста, повідомляє пресслужба львівського клубу.
Карпати у сезоні 2024/25 років здобули 46 залікових балів та посіли шосту сходинку у підсумковій турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги.
У першому турі нової кампанії УПЛ «леви» вдома прийматимуть житомирське Полісся. Поєдинок заплановано на 3 серпня, початок гри о 18:00.
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