Головний наставник Карпат Владислав Лупашко в інтерв’ю сайту «Український футбол» розповів, що керівництво має багато ідей для покращення функціонування клубу.

«Багато пропозицій іде від керівництва. Андрій Анатолійович Русол часто пропонує щось. Багато запитів йде і від мене. Зокрема, шукаємо спортивного психолога, перебуваємо на етапі формування напрямку. Працюємо із сім'ями іноземців і у клубі вже є відповідний працівник Олександра Тєлєгіна, яка перебуває у комунікації з дружинами легіонерів.

Далі хочемо зануритись глибше у слідкування та корекцією фізичного стану гравців. Наприклад, приводимо до розуміння футболістів, що за 15 хвилин після закінчення тренування ти не можеш бути в автомобілі, а мусиш повечеряти та провести відновлювальні процедури у клубі.

Повертаючись до фізичної підготовки, зараз взяли нового тренера і намагаємось покращити також і цей напрямок роботи».